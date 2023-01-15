У Білорусі анонсували чергові навчання. Перевірять територіальну оборону

Як заявив перший заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі, генерал-майор Павло Муравейко, територіальна оборона створюється та формується з тих людей, які мають "певний життєвий досвід, віковий ценз".

"Такі навчання проводилися і проводитимуться. До речі, найближчі вже будуть у першому кварталі поточного року", - сказав він.

Муравейко пояснив, що ці білоруські п ідрозділи не просто боєздатні, а вони універсально готові захищати свою ділянку землі.

"Тому навчання проходять, щоб підвищити навички, згадати способи поводження зі зброєю, відпрацювати нові прийоми та варіанти, як це робиться в сучасних війнах, враховуючи, що способи ведення бойових дій змінилися", - наголосив генерал-майор.