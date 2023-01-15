У Білорусі анонсували чергові навчання. Перевірять територіальну оборону
У першому кварталі 2023 року білоруські військові знову навчатимуться - свою територіальну оборону муштруватимуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський телеканал СТВ.
Як заявив перший заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі, генерал-майор Павло Муравейко, територіальна оборона створюється та формується з тих людей, які мають "певний життєвий досвід, віковий ценз".
"Такі навчання проводилися і проводитимуться. До речі, найближчі вже будуть у першому кварталі поточного року", - сказав він.
Муравейко пояснив, що ці білоруські підрозділи не просто боєздатні, а вони універсально готові захищати свою ділянку землі.
"Тому навчання проходять, щоб підвищити навички, згадати способи поводження зі зброєю, відпрацювати нові прийоми та варіанти, як це робиться в сучасних війнах, враховуючи, що способи ведення бойових дій змінилися", - наголосив генерал-майор.
Насправді сформовані артилерійські підрозділи так званих територіальних військ вперше здійснювали практичну стрілянину у серпні минулого року, коли відбувалася їх перевірка.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що робітники закінчують ремонтні роботи у казармах на білоруському військовому аеродромі у Лунинці, де мешкатимуть російські військові.
Нагадаємо, білоруське Міноборони подовжило спільні з армією РФ навчання щонайменше до 16 січня.
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