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У Білорусі анонсували чергові навчання. Перевірять територіальну оборону

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Білорусь, Неділя 15 січня 2023 19:53
У Білорусі анонсували чергові навчання. Перевірять територіальну оборону Фото: білоруська територіальна оборона навчатиметься знову (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У першому кварталі 2023 року білоруські військові знову навчатимуться - свою територіальну оборону муштруватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський телеканал СТВ.

Як заявив перший заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі, генерал-майор Павло Муравейко, територіальна оборона створюється та формується з тих людей, які мають "певний життєвий досвід, віковий ценз".

"Такі навчання проводилися і проводитимуться. До речі, найближчі вже будуть у першому кварталі поточного року", - сказав він.

Муравейко пояснив, що ці білоруські підрозділи не просто боєздатні, а вони універсально готові захищати свою ділянку землі.

"Тому навчання проходять, щоб підвищити навички, згадати способи поводження зі зброєю, відпрацювати нові прийоми та варіанти, як це робиться в сучасних війнах, враховуючи, що способи ведення бойових дій змінилися", - наголосив генерал-майор.

Насправді сформовані артилерійські підрозділи так званих територіальних військ вперше здійснювали практичну стрілянину у серпні минулого року, коли відбувалася їх перевірка.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що робітники закінчують ремонтні роботи у казармах на білоруському військовому аеродромі у Лунинці, де мешкатимуть російські військові.

Нагадаємо, білоруське Міноборони подовжило спільні з армією РФ навчання щонайменше до 16 січня.

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