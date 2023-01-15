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В ISW оцінили ймовірність повторного наступу РФ з півночі та вступ Білорусі у війну проти України

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Неділя 15 січня 2023 05:37
В ISW оцінили ймовірність повторного наступу РФ з півночі та вступ Білорусі у війну проти України Фото: В ISW оцінили ймовірність повторного наступу РФ з півночі та вступ Білорусі у війну (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Ризик повторного вторгнення РФ в Україну з Білорусі оцінюється як низький, але можливий. Пряма ж участь Мінська у війні - дуже малоймовірна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW)

Як доказ, аналітики наводять заяву командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва від 14 січня про те, що нинішнє співвідношення українських сил, які діють на півночі, є достатнім для стабілізації кордону.

"Наєв додав, що резерви України можуть передислокуватися у відповідь на посилення загрози з боку Білорусі", - вказують у звіті ISW.

Окрім цього, фахівці зазначають, що український Генштаб вкотре поінформував, що станом на 14 січня не помічав формування ударного угруповання російських військ на території Білорусі.

Нагадаємо, білоруське Міноборони продовжило спільні з армією РФ навчання щонайменше до 16 січня.

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