Минфин заявил о финансировании выплат пенсий из госбюджета в полном объеме

В министерстве призвали обращаться в ПФУ за информацией о графике выплат пенсий

Расходы государственного бюджета, направляемые Пенсионному фонду на выплату пенсий, по состоянию на 25 июля полностью профинансированы. Об этом сообщает Министерство финансов.

В министерстве отметили, что согласно месячному плану дотаций из общего фонда госбюджета расходы на выплату пенсий за январь-июль этого года утверждены в сумме 83,4 млрд гривен.

"По состоянию на 25.07.2018 года указанные расходы государственного бюджета профинансированы полностью", - отметили в Минфине.

Также указано, что 12 июля 2018 года Пенсионному фонду был перечислен последний платеж на сумму 2,5 млрд гривен.

В Минфине добавили, что ПФУ в соответствии с Бюджетным кодексом на покрытие временных кассовых разрывов предоставляются займы с единого казначейского счета на выплату пенсий.

"23 июля 2018 года с единого казначейского счета Пенсионному фонду на выплату пенсий был предоставлен заем в сумме 1,5 млрд грн", - сказано в сообщении.

В министерстве призвали обращаться в Пенсионный фонд за информацией о графике выплат пенсий.

Напомним, глава правительства Владимир Гройсман возложил ответственность за задержки с выплатой пенсий в июле на руководство Пенсионного фонда Украины. Кроме того, он поручил до конца недели урегулировать ситуацию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что задержка выплаты пенсий связана с кассовым разрывом поступлений единого социального взноса.