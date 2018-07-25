Гройсман поручил до конца недели урегулировать ситуацию с пенсиями

Гройсман назначил служебное расследование в отношении руководства Пенсионного фонда

Ситуация с выплатами пенсий должна быть урегулирована до конца недели. Об этом на правительственном совещании заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Урядовий портал".

Сообщается, что Гройсман возложил ответственность за задержки с выплатой пенсий в июле на руководство Пенсионного фонда Украины. Кроме того, он поручил до конца недели урегулировать ситуацию.

"Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам… К концу недели урегулировать ситуацию. Кроме того, назначаю служебное расследование - и по действиям руководителя ПФУ, и в отношении руководителей в регионах", - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что все бюджетные трансферты перечисляются вовремя.

"Центральный бюджет задолженности перед ПФУ не имеет. Мы полностью финансируем. Принимайте все меры, чтобы ситуация больше не повторилась", - добавил Гройсман.

Українські пенсіонери мають отримувати пенсії вчасно Українські пенсіонери мають отримувати пенсії вчасно. Це аксіома. Про це сказав під час урядової наради щодо ситуації навколо пенсійних виплат у липні. Наголошую: центральний бюджет жодних заборгованостей перед Пенсійним Фондом не має. І той факт, що сьогодні спостерігаємо затримки по деяких регіонах, – це персональна відповідальність керівництва Фонду. Пенсіонери заслужили на повагу й захист. А створювати людям додаткові проблеми – неприпустима річ, яку терпіти не збираюся. Що саме призвело до збою – з’ясуємо. А заодно проведемо службове розслідування – і щодо дій керівництва ПФУ, і щодо дій керівників підрозділів Фонду на місцях. Оксана Маркарова (Oksana Markarova) Опубліковано Volodymyr Groysman Середа, 25 липня 2018 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что задержка выплаты пенсий связана с кассовым разрывом поступлений единого социального взноса.