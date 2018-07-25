Мінфін заявив про фінансування виплат пенсій з держбюджету у повному обсязі

У міністерстві закликали звертатися до ПФУ за інформацією щодо графіку виплат пенсій

Видатки державного бюджету, що спрямовуються Пенсійному фонду на виплату пенсій, станом на 25 липня стовідсотково профінансовані. Про це інформує Міністерство фінансів.

У міністерстві зазначили, що відповідно до місячного плану дотацій загального фонду держбюджету видатки на виплату пенсій за січень-липень цього року затверджені у сумі 83,4 млрд гривень.

"Станом на 25.07.2018 року зазначені видатки державного бюджету профінансовані стовідсотково", - наголосили у Мінфіні.

Також вказано, що 12 липня 2018 року Пенсійному фонду був перерахований останній платіж на суму 2,5 млрд гривень.

У Мінфіні додали, що ПФУ відповідно до Бюджетного кодексу на покриття тимчасових касових розривів надаються позики з єдиного казначейського рахунка на виплату пенсій.

"23 липня 2018 року з єдиного казначейського рахунка Пенсійному фонду на виплату пенсій було надано позичку у сумі 1,5 млрд грн", - сказано у повідомленні.

У міністерстві закликали звертатися до ПФУ за інформацією щодо графіку виплат пенсій.

Нагадаємо, голова уряду Володимир Гройсман поклав відповідальність за затримки з виплатою пенсій в липні на керівництво Пенсійного фонду України. Крім того, він доручив до кінця тижня врегулювати ситуацію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що затримка виплати пенсій пов'язана з касовим розривом надходжень єдиного соціального внеску.