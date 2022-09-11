Задержка поездов может составить до 2 часов. "Укрзализныця" обновила данные

Ряд поездов задерживается из-за перебоев с электроснабжением, которые возникли в результате обстрелов россиянами критической инфраструктуры. Задержка рейсов составляет от 15 минут до почти двух часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
По состоянию на 22:00
Отмечается, что ситуация находится под полным контролем, посадка и высадка пассажиров продолжаются на всех вокзалах. Питание на отдельных участках уже восстановлено.
УЗ сообщает, что пассажиров пригородных поездов не оставят на станциях - их сажают в поезда дальнего следования, которые останавливают на необходимых остановках.
В Полтавской области пригородное движение возобновлено, задержки составляют до 1 часа.
Пригородный поезд со станции Чаплино до Днепра возобновил движение. Он направляется с задержкой 44 мин, а из Днепра в Лозовую ожидает тепловоз в ближайшие минуты.
Напомним, сегодня вечером в Харьковской, Сумской, Полтавской и еще ряде областей возникли перебои со светом из-за ударов россиян по объектам инфраструктуры.
Кроме того, "Укрзализныця" предупреждала о задержке ряда рейсов из-за проблем со светом.
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