Задержка поездов может составить до 2 часов. "Укрзализныця" обновила данные

По состоянию на 22:00

поезд №163 Харьков - Киев отправился с задержкой 32 мин;

поезд №1 Харьков - Ивано-Франковск задержится на 1 ч 45 мин;

поезд №7 Харьков - Одесса отправится с задержкой 15 мин.

поезд №17 Харьков - Львов задерживается на 45 мин;

поезд №259 Сумы - Ивано-Франковск - задержка 38 мин;

поезд №786 Киев - Шостка - задержка 40 мин.

Отмечается, что ситуация находится под полным контролем, посадка и высадка пассажиров продолжаются на всех вокзалах. Питание на отдельных участках уже восстановлено.

УЗ сообщает, что пассажиров пригородных поездов не оставят на станциях - их сажают в поезда дальнего следования, которые останавливают на необходимых остановках.

В Полтавской области пригородное движение возобновлено, задержки составляют до 1 часа.

Пригородный поезд со станции Чаплино до Днепра возобновил движение. Он направляется с задержкой 44 мин, а из Днепра в Лозовую ожидает тепловоз в ближайшие минуты.