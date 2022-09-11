"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов из-за обстрелов: список

В результате российских обстрелов критической инфраструктуры в Харьковской области ожидаются задержки в курсировании поездов из и в Сумы, Харьков и Полтаву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

По состоянию на 21:00 из-за перебоев с электроснабжением, которые были вызваны обстрелами, задерживаются такие поезда:

№1 Харьков - Ивано-Франковск - ориентировочная задержка 45 минут;

№786 Киев - Шостка - задержка 40 минут (электроснабжение восстановлено, поезд следует дальше).

Также могут задержаться следующие рейсы:

№164 Харьков-Киев (время отправления 21:16);

№7 Харьков-Одесса (время отправления 21:43).

Кроме того, на вокзалах Харькова и других городов, оставшихся без электричества, УЗ организовала безопасную высадку и посадку пассажиров.

"Также пассажирам будет разрешено остаться на территории вокзалов в течение комендантского часа", - добавили в компании.