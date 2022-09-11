Затримка поїздів може скласти до 2 годин. "Укрзалізниця" оновила дані

Низка поїздів затримується через перебої з електропостачанням, які виникли внаслідок обстрілів росіянами критичної інфраструктури. Затримка рейсів складає від 15 хвилин до майже двох годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Станом на 22:00
Зазначається, що ситуація перебуває під повним контролем, посадка й висадка пасажирів продовжуються на всіх вокзалах. Живлення на окремих ділянках уже відновлено.
УЗ повідомляє, що пасажирів приміських поїздів не залишать на станціях - їх саджають у потяги далекого сполучення, які зупиняють на необхідних зупинках.
У Полтавській області приміський рух поновлено, затримки складають до 1 години.
Приміський поїзд зі станції Чаплине до Дніпра поновив рух. Він прямує із затримкою 44 хв, а з Дніпра до Лозової очікує на тепловоз найближчими хвилинами.
Нагадаємо, сьогодні ввечері у Харківській, Сумській, Полтавській та ще низці областей виникли перебої зі світлом через удари росіян по об'єктам інфраструктури.
Окрім того, "Укрзалізниця" попереджала про затримку низки рейсів через проблеми зі світлом.
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