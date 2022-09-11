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Затримка поїздів може скласти до 2 годин. "Укрзалізниця" оновила дані

Фото: "Укрзалізниця" оновила дані щодо затримок поїздів (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Низка поїздів затримується через перебої з електропостачанням, які виникли внаслідок обстрілів росіянами критичної інфраструктури. Затримка рейсів складає від 15 хвилин до майже двох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Станом на 22:00

  • поїзд №163 Харків - Київ вирушив із затримкою 32 хв;
  • поїзд №1 Харків - Івано-Франківськ затримається на 1 год 45 хв;
  • поїзд №7 Харків - Одеса має затримку на відправлення 15 хв.
  • поїзд №17 Харків - Львів затримується на 45 хв;
  • поїзд №259 Суми - Івано-Франківськ - затримка 38 хв;
  • поїзд №786 Київ - Шостка - затримка 40 хв.

Зазначається, що ситуація перебуває під повним контролем, посадка й висадка пасажирів продовжуються на всіх вокзалах. Живлення на окремих ділянках уже відновлено.

УЗ повідомляє, що пасажирів приміських поїздів не залишать на станціях - їх саджають у потяги далекого сполучення, які зупиняють на необхідних зупинках.

У Полтавській області приміський рух поновлено, затримки складають до 1 години.

Приміський поїзд зі станції Чаплине до Дніпра поновив рух. Він прямує із затримкою 44 хв, а з Дніпра до Лозової очікує на тепловоз найближчими хвилинами.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Харківській, Сумській, Полтавській та ще низці областей виникли перебої зі світлом через удари росіян по об'єктам інфраструктури.

Окрім того, "Укрзалізниця" попереджала про затримку низки рейсів через проблеми зі світлом.

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Укрзалізниця