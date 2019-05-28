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Задержанный за взрыв в Лионе достал компоненты для бомбы на Amazon

Новости » Происшествия    28.05.2019 - 09:33
Задержанный за взрыв в Лионе достал компоненты для бомбы на Amazon
Фото: место взрыва в Лионе (twitter.com/prefetrhone)

Для взрыва в Лионе через интернет купили батарейки, микросхемы и ацетон

Главный подозреваемый в организации взрыва в центре Лиона 24 мая приобрел компоненты для взрывного устройства в интернет-магазине Amazon. Об этом пишет французское издание Le Parisien.

Сообщается, что задержанный Хишем М. со своего аккаунта на Amazon заказал батарейки, микросхемы, а также перекись водорода и ацетон, которые были доставлены ему на дом. В то же время на данный момент нет доказательств, что подозреваемый имеет связи с радикальным исламом. Также на сегодня следователи не определили мотивы преступления.

Напомним, на данный момент известно, что французская полиция задержала уже трех подозреваемых по делу о взрыве в Лионе. Среди задержанных предполагаемый исполнитель - 24-летний студент, который изучает информатику. Полиция задержала его мать и еще одного родственника, 17-летнего школьника.

Взрыв в центре Лиона произошел на пешеходной улице Виктора Гюго рядом с главной городской площадью Белькур. СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщали, что взорвалась бомба в посылке, начиненная гвоздями, винтами и болтами. По последним данным, в результате взрыва пострадали 13 человек.

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