Число раненых при взрыве в Лионе возросло

Фото: взрыв в Лионе (twitter.com/prefetrhone/)

Среди раненых есть восьмилетняя девочка

При взрыве в центре Лиона ранения получили 13 человек. Об этом сообщает радиостанция BFM.

Le Parisien передает, что 11 пострадавших госпитализировали. Среди раненых есть восьмилетняя девочка, рассказали газете в администрации города.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Напомним, в центре французского Лиона вечером в пятницу, 24 мая, произошел взрыв, восемь человек получили ранения, среди них ребенок.

Инцидент произошел во втором округе Лиона, на пешеходной улице Виктора Гюго рядом с главной городской площадью Белькур. По данным префектуры региона Овернь - Рона - Альпы, куда входит Лион.

Агентство AFP со ссылкой на прокуратуру сообщило, что, скорее всего, взорвалась бомба в посылке. По данным издания Le Progres, бомба была начинена гвоздями, винтами и болтами. По неподтвержденным данным, в Лионе за две минуты до взрыва на месте взрыва оставил сумку человек на велосипеде. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв в Лионе терактом.

10 февраля в Лионе произошел взрыв в булочной, в результате чего погибла женщина и ребенок.