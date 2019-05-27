ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции задержали подозреваемого в причастности к взрыву в Лионе

Новости » Происшествия    27.05.2019 - 11:47
Во Франции задержали подозреваемого в причастности к взрыву в Лионе
Фото: место взрыва в Лионе (twitter.com/prefetrhone)

Взрыв в Лионе произошел в минувшую пятницу

Французская полиция задержала подозреваемого в причастности к взрыву в Лионе 24 мая. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

По словам Кастанера, подозреваемого в лионском взрыве арестовали утром 27 мая. Он также выразил благодарность местным правоохранителям и отметил, что "их совместные действия имеют решающее значение".

Во Франции задержали подозреваемого в причастности к взрыву в Лионе

 

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о взрыве в центре Лиона. Инцидент произошел во втором округе, на пешеходной улице Виктора Гюго рядом с главной городской площадью Белькур. СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщали, что взорвалась бомба в посылке, начиненная гвоздями, винтами и болтами. По неподтвержденным данным, за две минуты до взрыва на этом месте оставил сумку человек на велосипеде. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв в Лионе терактом.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 13 человек. 11 из них госпитализировали, среди раненых была также восьмилетняя девочка. Прокуратура начала расследование по статье "террористический заговор", однако не квалифицирует инцидент как теракт.

 

Во Франции на выборах в Европарламент лидирует партия Ле Пен
Новости Украины ФранцияВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь