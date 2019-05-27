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Полиция задержала трех подозреваемых во взрыве в Лионе

Новости » Происшествия    27.05.2019 - 15:51
Полиция задержала трех подозреваемых во взрыве в Лионе
Фото: место взрыва в Лионе (twitter.com/prefetrhone)

Предполагаемый исполнитель - 24-летний студент, изучавший информатику

В понедельник, 27 мая, полиция задержала уже трех подозреваемых по делу о взрыве в Лионе. Об этом сообщает Euronews.

Как сообщается, среди задержанных предполагаемый исполнитель - 24-летний студент, изучавший информатику. Полиция задержала его мать и еще одиного родственника, 17-летнего школьника. Ранее сообщалось, что сегодня утром полиция задержала первого подозреваемого.

РБК-Украина писало, что во втором округе Лиона, на пешеходной улице Виктора Гюго рядом с главной городской площадью Белькур произошел взрыв. В результате происшествия пострадали 13 человек. 11 из них госпитализировали, среди раненых была также восьмилетняя девочка.

По данным полиции, взорвалась бомба в посылке. Она была начинена гвоздями, винтами и болтами.

Взрыв в Лионе прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал это происшествие терактом. 

Это уже не первый сильный взрыв в Лионе. 10 февраля в городе произошел взрыв в булочной, в результате чего погибла женщина и ребенок. 

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