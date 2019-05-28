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Затриманий за вибух в Ліоні дістав компоненти для бомби на Amazon

Новини » Надзвичайні події    28.05.2019 - 09:33
Затриманий за вибух в Ліоні дістав компоненти для бомби на Amazon
Фото: місце вибуху в Ліоні (twitter.com/prefetrhone)

Для вибуху в Ліоні через інтернет купили батарейки, мікросхеми і ацетон

Головний підозрюваний в організації вибуху в центрі Ліона 24 травня придбав компоненти для вибухового пристрою в інтернет-магазині Amazon. Про це пише французьке видання Le Parisien.

Повідомляється, що затриманий Хишем М. зі свого аккаунта на Amazon замовив батарейки, мікросхеми, а також перекис водню і ацетон, які були доставлені йому додому. У той же час на даний момент немає доказів, що підозрюваний має зв'язки з радикальним ісламом. Також на сьогодні слідчі не визначили мотиви злочину.

Нагадаємо, на даний момент відомо, що французька поліція вже затримала трьох підозрюваних у справі про вибух в Ліоні. Серед затриманих імовірний виконавець - 24-річний студент, який вивчає інформатику. Поліція затримала його мати і ще одного родича, 17-річного школяра.

Вибух у центрі Ліона стався на пішохідній вулиці Віктора Гюго поруч із головною міською площею Белькур. ЗМІ з посиланням на прокуратуру повідомляли, що вибухнула бомба в посилці, начинена цвяхами, гвинтами і болтами. За останніми даними, в результаті вибуху постраждали 13 осіб.

Вибух в Ліоні: прокуратура не виключає терористичну змову
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