Задержанным за взятку главе ФГИ объявили подозрения

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) объявили подозрения трем задержанным, которые предлагали крупную взятку главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Сообщается, что задержанным на передаче 50 тыс. долларов сообщили о подозрении в предложении крупной взятки должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, подозреваемые предложили Сенниченко 5 млн долларов за назначение директора Одесского припортового завода. Предполагается, что новый директор должен был принимать участие в дальнейших коррупционных схемах.

Напомним, НАБУ объявило подозрение бывшему главному архитектору Киева. По данным следствия, он в сговоре с застройщиком выдал необходимые градостроительные условия, чтобы в результате коррупционной схемы вместо строительства бассейна для средней школы №130 появился многоуровневый паркинг.

Ранее также стало известно, что САП закрыла уголовное производство против экс-главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.