НАБУ объявило подозрение бывшему главному архитектору Киева

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Бывшего главного архитектора Киева подозревают в нанесении более 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему главному архитектору города Киева и генеральному директору компании-застройщика в задании свыше 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

Как установило следствие, в 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду ООО. Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы.

Однако, оно только свело коробку жилого дома, а в 2008 году прекратило строительство из-за отсутствия средств. При таких условиях ООО заключило инвестиционный договор с другой компанией-застройщица.

Однако в июле 2013 года, как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщицы, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы №130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга.

"Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года, к тому времени уголовное производство расследовало Главное следственное управление СБУ. Основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы № 130 г. Киева", - говорится в сообщении.

Как отмечается, генеральный директор компании-застройщицы уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления, досудебное расследование которого продолжается.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением»).

Ранее журналисты установили, что киевский застройщик, друг главы Офиса президента Андрея Богдана, Андрей Вавриш получил разрешение строить высотки на Печерске в Киеве, несмотря на нарушения и отсутствие необходимой документации.