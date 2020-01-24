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САП закрыла дело Охендовского

Новости » Политика     24.01.2020 - 11:22
САП закрыла дело Охендовского
Фото: Михаил Охендовский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Дело закрыто по решению процессуального руководителя

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство против экс-главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос корреспондента РБК-Украина.

Дело закрыто по решение процессуального руководителя в деле.

"Сообщаем, что по решению процессуального руководителя в производстве - прокурора САП уголовное производство #52016000000000166 от 30.05.2016 закрыто на основании ст. 284 УПК", - сказано в нем.

В декабре 2016 года детективы НАБУ сообщили о подозрении Охендовскому в получении взяток на 1,2 млн гривен, что зафиксировано в "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Подлинность подписей экс-главы ЦИК в "амбарной книге" ПР подтвердили две экспертизы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Расследование дела несколько раз было остановлено для выполнения международно-правовых поручений.

В декабре 2019 года Высший антикоррупционный суд отменил решение о приостановке и обязал НАБУ и САП возобновить расследование.

Напомним, в 2018 году директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал дело против Охендовского. Он заявлял, что детективы считают, что собрано достаточно доказательств по делу.

Как писало РБК-Украина, в производстве по подозрению экс-председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаила Охендовского по ходатайству стороны защиты апелляционную жалобу возвратили прокурору САП.

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