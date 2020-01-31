Затриманим за хабар голові ФДМ оголосили підозри

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) оголосили підозри трьом затриманим, які пропонували велику хабар голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

Повідомляється, що затриманим на передачу 50 тис. доларів повідомили про підозру у пропозиції великого хабара посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За даними слідства, підозрювані запропонували Сенниченку 5 млн доларів за призначення директора Одеського припортового заводу. Передбачається, що новий директор повинен був брати участь у подальших корупційних схемах.

Нагадаємо, НАБУ оголосило підозру колишньому головному архітектору Києва. За даними слідства, він у змові з забудовником видав містобудівні умови та обмеження забудови. В результаті цієї схеми замість будівництва басейну для середньої школи №130 з'явився багаторівневий паркінг.

Раніше також стало відомо, що САП закрила кримінальне провадження проти екс-голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.