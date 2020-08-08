Задержанные в Беларуси журналисты вернулись в Украину

Фото: Иван Гребенюк, Ирина Ромалийская и Юрий Баранюк (facebook.com/ivangrebenyuk)

Ромалийская, Гребенюк и Баранюк прибыли рейсом в Одессу

Трое задержанных накануне в Минске журналистов телеканала "Настоящее время" вернулись в Украину. Среди них двое украинцев Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, а также россиянин Юрий Баранюк.

Об этом в Facebook написал Иван Гребенюк.

По его словам, они прибыли самолетом из Минска в Одессу.

"Это лучший рассвет и лучшие ощущения в жизни. Ты дома и в безопасности", - написал Гребенюк.

Он также рассказал небольшие подробности их задержания в Минске.

"Каких-то 5:00 назад ты был в гостинице "Минск", потом был громкий стук в дверь, потом дверь изо всех сил приоткрылась и твою комнату заполнили люди в милицейской форме и надписями "ОМОН". Далее обыск, мукроавтобус с затемненными окнами, участок, допрос, намеки и "обнадеживающие" обещания - "нет, мы вас не будем пытать...", - написал журналист.

Кроме этого он отметил, что телеканал "Настоящее время" вовремя подал документы для аккредитации журналистов, однако она им не была предоставлена белорусскими властями.

Отметим, Ромалийскую, Гребенюка и Баранюка накануне задержали белорусские правоохранители, журналисты освещали оппозиционные митинги в Беларуси; причиной задержания стало отсутствие аккредитации у журналистов.

Как писало РБК-Украина, в МИД Украины заявили, что дело о задержании журналистов находится на их контроле.

Позже в Беларуси сообщили, что депортируют задержанных журналистов в Украину.