Задержанным в Беларуси журналистам запретили въезд на 10 лет

Фото: Ирина Ромалийская (facebook com irina romaliyskaya)

Корреспондентов депортируют в Одессу

Журналистов телеканала "Настоящее время" Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка, задержанных в Минске, вышлют в Одессу. Им запретили въезд в Беларусь на 10 лет.

Об этом в Facebook сообщили Ромалийская и Гребенюк.

Съемочную группу высылают в Одессу, так как это был ближайший рейс в Украину.

"Нас высылают в Одессу. Думаю, через пару часов будем. И всем влепили запрет на въезд. Насколько я поняла, поводом стал вчерашний эфир "Настоящего времени". Сотрудники, допрашивавшие нас, пересказывали мне точки, с которых я включалась", - написала Ирина Ромалийская.

Напомним, 7 августа в Минске правоохранители задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время". Накануне телеканал освещал митинг оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Предварительно, причиной задержания журналистов является якобы отсутствие аккредитации на работу в стране.

На задержание украинских журналистов отреагировали в МИД Украины; во внешнеполитическом ведомстве отметили, что дело находится на их контроле.

Не ограничивать свободу задержанных в Минске журналистов телеканала "Настоящее Время" призвали белорусские власти в Национальном союзе журналистов Украины.