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Затримані в Білорусі журналісти повернулися в Україну

Одеса, Субота 08 серпня 2020 10:46
Затримані в Білорусі журналісти повернулися в Україну
Фото: Іван Гребенюк, Ірина Ромалийская і Юрій Баранюк (facebook.com/ivangrebenyuk)
Автор: Игорь Литвиненко

Ромалийская, Гребенюк і Баранюк прибули рейсом в Одесу

Троє затриманих напередодні в Мінську журналістів телеканалу "Теперішній час" повернулися в Україну. Серед них двоє українців Ірина Ромалийская та Іван Гребенюк, а також росіянин Юрій Баранюк.

Про це у Facebook написав Іван Гребенюк.

За його словами, вони прибули літаком з Мінська в Одесу.

"Це кращий світанок і кращі відчуття в житті. Ти вдома і в безпеці", - написав Гребенюк.

Він також розповів невеликі подробиці їхнього затримання в Мінську.

"Якихось 5:00 назад ти був в готелі "Мінськ", потім був гучний стукіт у двері, потім двері щосили прочинилися і твою кімнату заповнили люди в міліцейській формі і написами "ОМОН". Далі обшук, мукроавтобус з затемненими вікнами, ділянка, допит, натяки і "обнадійливі" обіцянки - "ні, ми вас не будемо катувати...", - написав журналіст.

Крім цього він зазначив, що телеканал "Теперішній час" вчасно подав документи для акредитації журналістів, проте вона їм не була надана білоруською владою.

Зазначимо, Ромалийскую, Гребенюка і Баранюка напередодні затримали білоруські правоохоронці, журналісти висвітлювали опозиційні мітинги в Білорусі, причиною затримання стала відсутність акредитації журналістів.

Як повідомляло РБК-Україна, у МЗС України заявили, що справу про затримання журналістів знаходиться на їх контролі.

Пізніше у Білорусі повідомили, що депортують затриманих журналістів в Україну.

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