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МИД отреагировал на задержание украинских журналистов в Минске

Киев, Пятница 07 августа 2020 21:16
МИД отреагировал на задержание украинских журналистов в Минске
Фото: здание МИД (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

МИД ожидает официального подтверждения от беларусской стороны

Посольство Украины в Беларуси установило контакт с представителями правоохранительных органов в Минске. Консул ожидает от беларусской стороны официального подтверждения факта задержания журналистов.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Там напомнили, что, по имеющейся у них информации, сегодня в Минске задержали трех журналистов. Двое имеют украинское гражданство - Иван Гребенюк и Ирина Ромалийская.

"Посольство Украины в Беларуси установило контакт с представителями местных правоохранительных органов. Консул ожидает от беларусской стороны официального подтверждения факта задержания и доступа к задержанным граждан для оказания первичной консульской помощи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что дело находится на контроле МИД и посольства Украины в Беларуси.

По данным телеканала "Настоящее Время" белорусские власти планируют депортировать задержанных журналистов. Предварительно, причиной задержания стало якобы отсутствие аккредитации.

Напомним, сегодня телеканал "Настоящее Время" сообщил о задержании своих корреспондентов в Минске.

В Национальном союзе журналистов Украины заявили, что обеспокоены задержанием коллег минской милицией.

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