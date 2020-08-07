Нацсоюз журналистов отреагировал на задержание украинцев в Минске

Фото: Сергей Томиленко (facebook com sergiy tomilenko)

НСЖУ призвал Беларусь уважать права журналистов

Национальный союз журналистов Украины обеспокоен задержанием корреспондентов телеканала "Настоящее Время" белорусской милицией в Минске. Белорусские власти должны уважать права журналистов и средств массовой информации.

Такое заявление сделал глава НСЖУ Сергей Томиленко на странице в Facebook.

"Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, известные украинские журналисты, и их коллега из России Юрий Баранюк освещают ход избирательной кампании в Беларуси для большой аудитории телеканала "НВ". Выполнение профессиональных обязанностей - это не преступление, а норма", - подчеркнул он.

Кроме того, НСЖУ проинформирует Европейскую федерацию журналистов и международных партнеров о задержании съемочной группы телеканала "Настоящее Время".

"Ожидаем оперативную информацию о судьбе наших коллег и надеемся, что их свободу не будут ограничивать", - добавил Томиленко.

Напомним, сегодня телеканал "Настоящее Время" сообщил о задержании своих корреспондентов в Минске. Накануне телеканал освещал сорванный митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Среди задержанных украинцы - Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк.

Отметим, в июле Лукашенко пригрозил выдворением из Беларуси иностранным СМИ; белорусский лидер угрожал агентствам BBC, "Свобода" и "Свободная Европа".

Кроме того, недавно Лукашенко заявил о гибридной войне против Беларуси, которую ведет Запад, Украина или Россия.