Задержание российского танкера в Измаиле: все подробности

Задержание российского танкера Nika Spirit произвели сегодня, 25 июля, украинские правоохранители в порту Измаила (Одесская область). Подробнее о причинах и обстоятельствах задержания - в материале РБК-Украина.

Экипаж танкера возвращается в РФ

Представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг" сообщил, что экипаж танкера в безопасности возвращается на территорию Российской Федерации.

По данным россСМИ, факт возвращения экипажа домой подтвердили в посольстве РФ в Украине. Как известно, украинские правоохранители допросили 10 членов экипажа, которые проходят по делу как свидетели.

Омбудсмены РФ и Украины обсудили задержание танкера в Измаиле

Омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили задержание танкера Nika Spirit. В частности, Москалькова пропросила Денисову выяснить обстоятельства задержания судна.

В РФ отреагировали на задержание танкера в Измаиле

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что на данный момент выясняют обстоятельства задержания танкера Nika Spirit.

"Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - заявили в РФ.

Опубликовано видео задержания танкера РФ

Служба безопасности опубликовала видео задержания российского танкера в Измаиле. По данным следствия именно этот танкер блокировал украинские корабли в ходе агрессии РФ в Керченском проливе.

СБУ провела обыск на задержанном танкере Nika Spirit

Сотрудники СБУ провели обыск на задержанном российском танкере, также был допрошен экипаж, изъяты документы.

"Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", - сообщили в СБУ.

В Измаиле задержан российский танкер

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Военной прокуратурой задержали в порту Одесской области российский танкер Nika Spirit. Как сообщили в СБУ, ранее он назывался NEYMA. Именно этот танкер, по данным украинских правоохранителей, блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Как сообщается, по факту блокирования танкером NEYMA украинские правоохранители открыли дело, заочно сообщено о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ.

Фото: задержание российского танкера

"24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по телефону ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицировано как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Как сообщается, танкер изменил название для сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии РФ.

Отметим, речь идет об инциденте в Керченском проливе, когда РФ атаковала украиские корабли. В результате агрессии РФ были захвачены украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу". Также в плену РФ оказались 24 украинских моряка.