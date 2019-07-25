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Экипаж задержанного в Украине танкера возвращается в Россию

Новости » Политика    25.07.2019 - 17:24
Экипаж задержанного в Украине танкера возвращается в Россию
Фото: танкер NEYMA (dumskaya.net)

После задержания российского танкера в Измаиле экипаж отпустили

Экипаж российского танкера, задержанного в порту Измаила (Одесская область), возвращается в Российскую Федерацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг".

По словам представителя  "Альтомар Шиппинг", экипаж танкера "находится в безопасности и отправляется домой". 

Кроме того, как пишут российские СМИ, в посольстве РФ в Украине подтвердили, что моряки возвращаются в Россию. При этом арестованный танкер останется в измаильском порту. Также сообщается, что 10 членов экипажа были допрошены и признаны свидетелями.

 

Фото: задержанный танкер (dumskaya.net)

Напомним, сегодня сотрудники СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. 

Отметим, 25 ноября 2018 года российские военные корабли атаковали украинские катеры "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу, которые пытались пройти через Керченский пролив. В результате были захвачены 24 моряка. НАТО и ЕС неоднократно призывали РФ освободить украинских моряков.

В июле президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин в ходе первого телефонного разговора обсудили освобождение украинских моряков, а также возврата других украинских граждан, которых удерживают на территории Российской Федерации.

 

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