Денисова с Москальковой обсудили задержание российского танкера

Фото: Татьяна Москалькова (kremlin.ru)

В ходе беседы Москалькова пропросила выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова обсудили во время телефонного разговора задержание российского танкера NEYMA. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российского омбудсмена.

Как сообщается, в ходе беседы Москалькова пропросила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа.

"В ходе беседы Татьяна Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа: есть ли на борту граждане Российской Федерации, сколько их; оказывается ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду, не нуждается ли кто-либо из членов экипажа в медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова со своей стороны обещала в ближайшее время выяснить в СБУ ситуацию с экипажем судна.

Кроме того, омбудсмены договорились продолжить гуманитарный диалог.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. СБУ подчеркивала, что это задержание состоялось по делу незаконного задержания РФ в Керченском проливе украинских моряков и кораблей в ноябре 2018 года.

Кроме того, появилось видео задержания Службой безопасности Украины российского танкера NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году.