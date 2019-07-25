ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД России выясняет обстоятельства задержания Украиной танкера

Новости » Политика    25.07.2019 - 16:00
МИД России выясняет обстоятельства задержания Украиной танкера
Фото: МИД России (twitter.com/MID_RF)

В российском министерстве пригрозили "последствиями"

В Министерстве иностранных дел России заявили, что выясняют обстоятельства задержания Украиной российского танкера для принятия адекватных мер. Об этом сообщают российские СМИ.

В российском министерстве пригрозили "последствиями".

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - заявили в ведомстве.

Как писало РБК-Украина ранее, Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. СБУ подчеркивала, что это задержание состоялось по делу незаконного задержания РФ в Керченском проливе украинских моряков и кораблей в ноябре 2018 года.

Напомним, появилось видео задержания Службой безопасности Украины российского танкера NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году.

Добавим, 25 ноября в прошлом году Россия напала на корабли ВМС Украины, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 военнослужащих. После этого НАТО и ЕС неоднократно призывали РФ освободить украинских моряков.

Украина задержала российский танкер за инцидент в Керченском проливе США планируют ввести новые санкции против России
Новости Украины Российская Федерациятанкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь