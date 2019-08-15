Задержание Грымчака произошло, так как Луценко не знал об операции, - прокурор

Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Генпрокурор и управляющий заместитель узнали о задержании Грымчака постфактум

Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака стало возможным, так как Луценко не знал об операции. Об этом сообщил руководитель группы прокуроров управления спецрасследований Алексей Донской на брифинге в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, генеральный прокурор и управляющий заместитель узнали о задержании Грымчака постфактум.

"Это касается и вчерашней реализации. Во всех этих производствах это стало возможно потому, что руководство Генеральной прокуратуры - ни генпрокурор, ни управляющий заместитель - не знали об этих операциях. Они были проинформированы только постфактум, когда все уже произошло. Но по общему правилу ставятся задачи … сообщать обо всем заранее", - заявил Донской.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Юрия Грымчака задержали в уголовном производстве, которое касается нападения 5-летней давности на журналистку Татьяну Черновол. Об этом свидетельствует номер дела, указанный в постановлении суда об обыске у Грымчака, который совпадает с номером дела о покушении на Черновол в декабре 2013 года.

Отметим, в среду, 14 августа, Юрия Грымчака и его помощника правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание заместителя министране касается деятельности ведомства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей в качестве заместителя министра.

Отмечается, что Грымчак и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины по вынесению решения в пользу заинтересованного лица.