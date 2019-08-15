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Затримання Гримчака відбулося, так як Луценко не знав про операцію, - прокурор

Новини » Політика    15.08.2019 - 17:00
Затримання Гримчака відбулося, так як Луценко не знав про операцію, - прокурор
Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Генпрокурор і керуючий заступник дізналися про затримання Гримчака постфактум

Затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака стало можливим, так як Луценко не знав про операцію. Про це повідомив керівник групи прокурорів управління спецрозслідувань Олексій Донський на брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, генеральний прокурор і керуючий заступник дізналися про затримання Гримчака постфактум.

"Це стосується і вчорашньої реалізації. У всіх цих виробництвах це стало можливо тому, що керівництво Генеральної прокуратури ні генпрокурор, ні керуючий заступник - не знали про цих операціях. Вони були проінформовані тільки постфактум, коли все вже сталося. Але за загальним правилом ставляться завдання ... повідомляти про все заздалегідь", - заявив Донський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Юрія Гримчака затримали у кримінальному провадженні, яке стосується нападу 5-річної давнини на журналістку Тетяну Чорновіл. Про це свідчить номер справи, зазначений у постанові суду про обшук у Гримчака, який співпадає з номером справи про замах на Чорновіл в грудні 2013 року.

Зазначимо, у середу, 14 серпня, Юрія Гримчака та його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

У той же час в МінВОТ заявили, що затримання заступника міністране стосується діяльності відомства і не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків в якості заступника міністра.

Наголошується, що Гримчак та його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи.

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Новини України Юрій Гримчак
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