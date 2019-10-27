Задержан пятый подозреваемый по делу о гибели 39 человек в грузовике

Фото: грузовик, в котором нашли трупы (PA MEDIA)

Его задержали в порту Дублина

Полиция Ирландии задержала пятого подозреваемого в причастности к гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовику 23 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Мужчину 20 лет из Северной Ирландии задержали в порту Дублина по прибытии на пароме из Франции.

"Он был арестован по несвязанному с этим вопросу, но, как известно, полиция Эссекса заинтересована в этом человеке в рамках расследования убийства восьми женщин и 31 мужчины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Британии водителю грузовика, в котором нашли 39 погибших человек, сообщили о подозрении в непредумышленном убийстве.

РБК-Украина писало, что 25 октября в Великобритании задержали двоих подозреваемых по делу о гибели 39 мигрантов в грузовике. Они задержаны по подозрению в торговле людьми и по подозрению в убийстве 39 человек. Всего в правохранителей пять подозреваемых по этому делу.

Напомним, ранее в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Погибшие были гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере была -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов.