ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Британии задержаны двое подозреваемых по делу о гибели 39 человек в грузовике

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 15:03
В Британии задержаны двое подозреваемых по делу о гибели 39 человек в грузовике
Фото: грузовик (скриншот видео)

Задержаны 38-летний мужчина и 38-летняя женщина из Уоррингтона

В Великобритании задержаны двое подозреваемых по делу о гибели 39 мигрантов в грузовике. Об этом сообщает Sky News.

Задержаны 38-летний мужчина и 38-летняя женщина из Уоррингтона. Они задержаны по подозрению в торговле людьми и по подозрению в убийстве 39 человек.

Отметим, трейлер, в котором были найдены тела 39 граждан Китая, 15 октября был арендован в офисе компании Global Trailer Rentals, расположенной в Северной Ирландии.

РБК-Украина писало, что в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Водитель грузовика был также арестован по подозрению в убийстве. Инспектор полиции графства Эссекс Эндрю Маринер рассказал, что сотрудниками правоохранительных органов сразу же был задержан водитель грузовика. Им оказался 25-летний мужчина из Северной Ирландии.

Как сообщалось, все 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике в Англии, были гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере была -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов.

В Британии установили владельца трейлера с 39 телами Кабмин Британии поставит на голосование вопрос о досрочных выборах
Новости Украины Великобританиягрузовик
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь