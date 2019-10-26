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Водителя грузовика, в которой нашли 39 тел, обвинили в убийстве

Новости » Происшествия    26.10.2019 - 20:19
Водителя грузовика, в которой нашли 39 тел, обвинили в убийстве
Фото: полиция Великобритании (STV)

Всего по подозрению в причастности к инциденту были задержаны пять человек

В Британии водителю грузовика, в котором нашли 39 погибших человек, сообщили о подозрении в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что полиция также инкриминирует 25-летнему жителю Северной Ирландии Мо Робинсону преступления, связанные с торговлей людьми, иммиграцией и отмыванием денег. Суд над Робинсоном состоится 28 октября в городе Челмсфорд.

Всего по подозрению в причастности к инциденту были задержаны пять человек. В пятницу по подозрению в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве были задержаны двое жителей города Уоррингтон (мужчина и женщина, обоим по 38 лет), а также 48-летний мужчина из Северной Ирландии, его задержали в аэропорту Станстед.

РБК-Украина писало, что в субботу в Дублине был задержан пятый подозреваемый в причастности к гибели людей. Как сообщается, официально мужчина был задержан в связи с другим расследованием, однако полиция Эссекса намерена его допросить.

Напомним, в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Большинство из 39 погибших были граждане Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами.

Среди 39 погибших в грузовике в Британии были вьетнамцы  В Британии задержаны двое подозреваемых по делу о гибели 39 человек в грузовике
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