Водителя грузовика, в которой нашли 39 тел, обвинили в убийстве

Фото: полиция Великобритании (STV)

Всего по подозрению в причастности к инциденту были задержаны пять человек

В Британии водителю грузовика, в котором нашли 39 погибших человек, сообщили о подозрении в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что полиция также инкриминирует 25-летнему жителю Северной Ирландии Мо Робинсону преступления, связанные с торговлей людьми, иммиграцией и отмыванием денег. Суд над Робинсоном состоится 28 октября в городе Челмсфорд.

Всего по подозрению в причастности к инциденту были задержаны пять человек. В пятницу по подозрению в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве были задержаны двое жителей города Уоррингтон (мужчина и женщина, обоим по 38 лет), а также 48-летний мужчина из Северной Ирландии, его задержали в аэропорту Станстед.

РБК-Украина писало, что в субботу в Дублине был задержан пятый подозреваемый в причастности к гибели людей. Как сообщается, официально мужчина был задержан в связи с другим расследованием, однако полиция Эссекса намерена его допросить.

Напомним, в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Большинство из 39 погибших были граждане Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами.