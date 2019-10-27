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Затриманий п'ятий підозрюваний у справі про загибель 39 осіб у вантажівці

Новини » Суспільство    27.10.2019 - 06:25
Затриманий п'ятий підозрюваний у справі про загибель 39 осіб у вантажівці
Фото: вантажівка, в якому знайшли трупи (PA MEDIA)

Його затримали в порту Дубліна

Поліція Ірландії затримала п'ятого підозрюваного в причетності до загибелі 39 осіб, тіла яких знайшли у вантажівці 23 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Чоловіка 20 років з Північної Ірландії затримали в порту Дубліна по прибутті на поромі з Франції.

"Він був заарештований по непов'язаному з цим питанням, але, як відомо, поліція Ессекса зацікавлена в цій людині в рамках розслідування вбивства восьми жінок і 31 чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Британії водієві вантажівки, в якому знайшли 39 загиблих осіб, повідомили про підозру у ненавмисному вбивстві.

РБК-Україна писало, що 25 жовтня у Великобританії затримали двох підозрюваних у справі про загибель 39 мігрантів у вантажівці. Вони затримані за підозрою в торгівлі людьми і за підозрою у вбивстві 39 осіб. Всього в правоохоронців п'ять підозрюваних у цій справі.

Нагадаємо, раніше в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Загиблі були громадянами Китаю. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері було -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла жертв контрабандистів.

Серед 39 загиблих у вантажівці в Британії були в'єтнамці У Британії затримані двоє підозрюваних у справі про загибель 39 людей у вантажівці
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