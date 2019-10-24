Найденные в грузовике в Англии 39 человек были гражданами Китая

Фото: полиция Великобритании (STV)

Тридцать девять человек были найдены мертвыми в грузовом контейнере в городе Англии - Грейс

Все 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике в Англии, были гражданами Китая. Об этом сообщает BBC News.

Как отмечается, грузовик с 39 телами, выявленными в английском графстве Эссекс, въехал в Великобританию из Зебрюгге (Бельгия) через английский порт Пурфлит.

Официально полиция графства Эссекс, на территории которого был найден грузовик, пока не сообщила, что погибшие опознаны.

Температура в контейнере, по словам экспертов, была -25 градусов по Цельсию. В течение путешествия у мигрантов был только один туалет - внутри контейнера. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов.

Отметим, посольство Болгарии в Лондоне сообщило, что будет сотрудничать с британскими властями по делу о 39 телах. Британская полиция предупредила, что идентификация тел займет много времени.

В Министерстве иностранных дел Болгарии тогда сообщили, что шведский грузовик Scania зарегистрирован в болгарском черноморском портовом городе Варна компанией, которая принадлежажит женщине из Ирландии.

РБК-Украина писало, что вчера в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Инспектор полиции графства Эссекс Эндрю Маринер рассказал, что сотрудниками правоохранительных органов сразу же был задержан водитель грузовика. Им оказался 25-летний мужчина из Северной Ирландии.