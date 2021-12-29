Задание номер один. Путин хочет, чтобы Украина развалилась на части, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится развалить нашу страну на две-три части. Это задача, которая стоит у российского лидера на первом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в интервью ТК " Настоящее время ".

"Есть сложный вопрос, связанный с Крымом. После того как Путин захватил Крым, ему надо зафиксировать эту ситуацию. Чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех пределах, в которых она существует сегодня. Это задание для него номер один", - рассказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, "воплотить задуманное" Путин хочет путем внутренней дестабилизации в Украине.

"С помощью внутренней дестабилизации достичь, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задача, которая стоит на первом месте. И именно с помощью внутренней дестабилизации", - пояснил Данилов.

Он отметил, если РФ не удастся осуществить свою цель, тогда как вариант может использоваться оружие.

"Но мы к этому готовы", - резюмировал секретарь СНБО.