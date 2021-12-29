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Задание номер один. Путин хочет, чтобы Украина развалилась на части, - Данилов

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Киев, Среда 29 декабря 2021 16:06
Задание номер один. Путин хочет, чтобы Украина развалилась на части, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится развалить нашу страну на две-три части. Это задача, которая стоит у российского лидера на первом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в интервью ТК "Настоящее время".

"Есть сложный вопрос, связанный с Крымом. После того как Путин захватил Крым, ему надо зафиксировать эту ситуацию. Чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех пределах, в которых она существует сегодня. Это задание для него номер один", - рассказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, "воплотить задуманное" Путин хочет путем внутренней дестабилизации в Украине.

"С помощью внутренней дестабилизации достичь, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задача, которая стоит на первом месте. И именно с помощью внутренней дестабилизации", - пояснил Данилов.

Он отметил, если РФ не удастся осуществить свою цель, тогда как вариант может использоваться оружие.

"Но мы к этому готовы", - резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за последний месяц уровень угрозы вторжения РФ повысился.

Вместе с тем министр иностранных дел пояснил, почему президент РФ Владимир Путин стягивает войска к украинским границам.

Добавим, по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, вблизи границы Украины уже собралось 122 тысячи военных России.

В то же время, по его словам, риска неизбежного вторжения России в Украину нет.

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Владимир Путин СНБО Российская Федерация Украина Алексей Данилов
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