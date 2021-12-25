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Риска неизбежного вторжения нет: Данилов о наращивании войск РФ у границ

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Киев, Суббота 25 декабря 2021 15:59
Риска неизбежного вторжения нет: Данилов о наращивании войск РФ у границ Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится уничтожить Украину. Однако серьезного риска неминуемого вторжения пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью AFP.

"Путин хочет уничтожить нашу страну. Удастся ли ему это? Нет, не получится...Наши граждане будут защищать нашу страну", - сказал Данилов.

По его словам, и армия, и гражданские лица сформируют широкое национальное движение "сопротивления", в случае нападения России.

"Мы будем защищать нашу страну. И точка", - отметил Данилов.

В свою очередь он призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи, а также применить превентивные санкции против РФ.

"Когда наша страна будет разрушена, против кого вы намерены вводить санкции?",- подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что "вопрос номер один" - это обеспечение Украины оборонительным оружием.

Он также предостерег западных партнеров от принятия решений по Украине с Россией.

"Каков бы ни был результат этих переговоров, он не будет работать, если его не примут украинцы. Мы не Россия. Невозможно поставить всех на колени, потому что великие люди решили за нас", - добавил Данилов.

Напомним, по данным Совета безопасности и обороны Украины, Россия сейчас сосредоточила 122 тысяч военных в пределах 200 километров от границы.

Между тем в Минобороны Украины опубликовало свежую карту с расположением российских войск у украинских границ.

Ранее британская компания Janes, специализирующаяся на обороне и разведке, опубликовала анализ концентрации российских войск у границы Украины.

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Российская Федерация Украина Алексей Данилов
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