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Стягивание войск России к границам Украины. Кулеба назвал цель Путина

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Киев, Вторник 28 декабря 2021 08:44
Стягивание войск России к границам Украины. Кулеба назвал цель Путина Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент РФ Владимир Путин стягивает войска к украинским границам. Вместе с тем, он считает, что пока Россия ничего существенного не достигла.

Об этом Кулеба заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, Россия поняла, что разговаривать с ней уже все научились, но она все еще не может с этих разговоров выжимать для себя нужные ей результаты.

"Поэтому сейчас задача, которую ставит перед собой Путин - не в том, чтобы с ним снова кто-то поговорил, а в том чтобы наконец из этих разговоров что-то для себя выжать", - заявил Кулеба.

Напомним, по данным Совета безопасности и обороны Украины, Россия сейчас сосредоточила 122 тысяч военных в пределах 200 километров от границы.

Между тем в Минобороны Украины опубликовало свежую карту с расположением российских войск у украинских границ.

Ранее британская компания Janes, специализирующаяся на обороне и разведке, опубликовала анализ концентрации российских войск у границы Украины.

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