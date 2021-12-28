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За последний месяц уровень угрозы повысился: Кулеба о риске полномасштабного вторжения РФ

Новина українською →
Киев, Вторник 28 декабря 2021 09:00
За последний месяц уровень угрозы повысился: Кулеба о риске полномасштабного вторжения РФ Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность нового масштабного российского вторжения. Он отметил, что за последний месяц этот риск повысился.

Об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, в декабре 2020 года ситуация с безопасностью была более стабильной, уровень угрозы, который существовал со стороны России, был ниже.

"Поэтому можно сказать, что за этот год уровень угрозы существенно повысился... Теперь за последний месяц - уровень угрозы повысился, но он не пересек красной отметки. Знаете, как на термометре есть красная черточка на 37 градусах. Мы приблизились к этой красной черте за последний месяц, но ее еще не пересекли. И сейчас все усилия все еще направлены именно на предотвращение риска военной эскалации со стороны России", - отметил Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Украины также пояснил, почему президент РФ Владимир Путин стягивает войска к украинским границам.

Отметим, по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, вблизи границы Украины уже собралось 122 тысячи военных России.

В то же время, по его словам, риска неизбежного вторжения России в Украину нет.

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Российская Федерация Украина Дмитрий Кулеба
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