Завдання номер один. Путін хоче, щоб Україна розвалилася на частини, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що президент РФ Володимир Путін прагне розвалити нашу країну на дві-три частини. Це завдання, яке стоїть у російського лідера на першому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в інтерв'ю ТК " Настоящее время ".

"Є складне питання, пов'язане із Кримом. Після того, як Путін захопив Крим, йому треба зафіксувати цю ситуацію. Щоб цю ситуацію зафіксувати, він хоче, щоб наша країна припинила існування в тих межах, в яких вона існує сьогодні. Це завдання для нього номер один", - розповів секретар РНБО.

За словами Данілова, "втілити задумане" Путін хоче шляхом внутрішньої дестабілізації в Україні.

"За допомогою внутрішньої дестабілізації досягти, щоб країна розвалилася на дві-три частини. Це те, чого прагне Путін. Це завдання, яке стоїть на першому місці. І саме за допомогою внутрішньої дестабілізації", - пояснив Данілов.

Він зазначив, якщо РФ не вдасться виконати свою мету, тоді як варіант може використовуватися зброя.

"Але ми до цього готові", - резюмував секретар РНБО.