Зачистка як у Газі. Ізраїль готує масштабний наступ на Ліван

Ізраїль розгортає три дивізії на кордоні з Ліваном і готується до найбільшої наземної операції за 20 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За даними видання, про плани розширеної операції заявили ізраїльські та американські чиновники.
11 березня "Хезболла" разом з Іраном завдала скоординованого удару - понад 200 ракет з Лівану та десятки з боку Ірану.
Після цього Ізраїль змінив підхід. До атаки Єрусалим утримувався від ескалації на півночі, щоб зосередитися на Ірані.
"До цього нападу ми були готові до припинення вогню в Лівані, але після нього немає шляху назад від масштабної операції", - заявив високопоставлений ізраїльський чиновник.
Мета операції - захопити всю територію на південь від річки Літані, витіснити "Хезболлу" на північ і знищити її склади зброї.
"Ми збираємося зробити те, що ми зробили в Газі", - сказав чиновник, маючи на увазі знесення об'єктів, які Ізраїль вважає військовою інфраструктурою угруповання.
У п'ятницю, 13 березня, армія Ізраїлю оголосила про відправку підкріплень і мобілізацію резервів.
Адміністрація Трампа підтримує операцію, але просить не бомбити аеропорт Бейрута та державну інфраструктуру. Ізраїль погодився зберегти аеропорт, проте щодо решти - консультуватиметься з Вашингтоном у кожному конкретному випадку.
Через бойові дії вже понад 800 000 мирних жителів залишили домівки. Загинули щонайменше 773 особи.
Лідер "Хезболли" Наїм Касем відкинув дипломатичний шлях і закликав до "опору". "Коли ворог погрожує наземним вторгненням, ми кажемо йому: це не загроза, а одна з пасток, у які ви потрапите", - заявив він.
Ліванський уряд, своєю чергою, заявив про готовність до прямих переговорів з Ізраїлем без попередніх умов.
Нагадаємо, з початку операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого загинули тисячі людей у кількох країнах регіону. Найбільше жертв зафіксовано в Ірані - понад 1 200 осіб, серед яких сотні мирних жителів, зокрема діти.
Постраждали також Ліван, Ірак, країни Перської затоки та інші держави, територіями яких пройшла хвиля ударів.
Тим часом США вдарили по острову Харг біля іранського узбережжя - через нього проходить близько 90% нафтового експорту Ірану.
Трамп назвав це одним з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу і попередив: якщо Іран заважатиме судноплавству в Ормузькій протоці, нафтова інфраструктура острова також буде знищена.