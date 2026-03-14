Зачистка як у Газі. Ізраїль готує масштабний наступ на Ліван

За даними видання, про плани розширеної операції заявили ізраїльські та американські чиновники.

Яка причина наступу

11 березня "Хезболла" разом з Іраном завдала скоординованого удару - понад 200 ракет з Лівану та десятки з боку Ірану.

Після цього Ізраїль змінив підхід. До атаки Єрусалим утримувався від ескалації на півночі, щоб зосередитися на Ірані.

"До цього нападу ми були готові до припинення вогню в Лівані, але після нього немає шляху назад від масштабної операції", - заявив високопоставлений ізраїльський чиновник.

Що планує армія

Мета операції - захопити всю територію на південь від річки Літані, витіснити "Хезболлу" на північ і знищити її склади зброї.

"Ми збираємося зробити те, що ми зробили в Газі", - сказав чиновник, маючи на увазі знесення об'єктів, які Ізраїль вважає військовою інфраструктурою угруповання.

У п'ятницю, 13 березня, армія Ізраїлю оголосила про відправку підкріплень і мобілізацію резервів.

Позиція США

Адміністрація Трампа підтримує операцію, але просить не бомбити аеропорт Бейрута та державну інфраструктуру. Ізраїль погодився зберегти аеропорт, проте щодо решти - консультуватиметься з Вашингтоном у кожному конкретному випадку.

Що кажуть у Лівані

Через бойові дії вже понад 800 000 мирних жителів залишили домівки. Загинули щонайменше 773 особи.

Лідер "Хезболли" Наїм Касем відкинув дипломатичний шлях і закликав до "опору". "Коли ворог погрожує наземним вторгненням, ми кажемо йому: це не загроза, а одна з пасток, у які ви потрапите", - заявив він.

Ліванський уряд, своєю чергою, заявив про готовність до прямих переговорів з Ізраїлем без попередніх умов.

Нагадаємо, з початку операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого загинули тисячі людей у кількох країнах регіону. Найбільше жертв зафіксовано в Ірані - понад 1 200 осіб, серед яких сотні мирних жителів, зокрема діти.