Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зачистка как в Газе. Израиль готовит масштабное наступление на Ливан

09:50 14.03.2026 Сб
3 мин
Трамп поддержал самую масштабную атаку Израиля по Ливану за десятилетие
aimg Елена Чупровская
Фото: ЦАХАЛ готовит захват территорий до Литани в Ливане (Getty Images)

Израиль разворачивает три дивизии на границе с Ливаном и готовится к крупнейшей наземной операции за 20 лет.

По данным издания, о планах расширенной операции заявили израильские и американские чиновники.

Какова причина наступления

11 марта "Хезболла" вместе с Ираном нанесла скоординированный удар - более 200 ракет из Ливана и десятки со стороны Ирана.

После этого Израиль изменил подход. До атаки Иерусалим воздерживался от эскалации на севере, чтобы сосредоточиться на Иране.

"До этого нападения мы были готовы к прекращению огня в Ливане, но после него нет пути назад от масштабной операции", - заявил высокопоставленный израильский чиновник.

Что планирует армия

Цель операции - захватить всю территорию к югу от реки Литани, вытеснить "Хезболлу" на север и уничтожить ее склады оружия.

"Мы собираемся сделать то, что мы сделали в Газе", - сказал чиновник, имея в виду снос объектов, которые Израиль считает военной инфраструктурой группировки.

В пятницу, 13 марта, армия Израиля объявила об отправке подкреплений и мобилизации резервов.

Позиция США

Администрация Трампа поддерживает операцию, но просит не бомбить аэропорт Бейрута и государственную инфраструктуру. Израиль согласился сохранить аэропорт, однако относительно остального - будет консультироваться с Вашингтоном в каждом конкретном случае.

Что говорят в Ливане

Из-за боевых действий уже более 800 000 мирных жителей покинули дома. Погибли по меньшей мере 773 человека.

Лидер "Хезболлы" Наим Касем отверг дипломатический путь и призвал к "сопротивлению". "Когда враг угрожает наземным вторжением, мы говорим ему: это не угроза, а одна из ловушек, в которые вы попадете", - заявил он.

Ливанское правительство, в свою очередь, заявило о готовности к прямым переговорам с Израилем без предварительных условий.

Напомним, с начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля погибли тысячи людей в нескольких странах региона. Больше всего жертв зафиксировано в Иране - более 1 200 человек, среди которых сотни мирных жителей, в том числе дети.

Пострадали также Ливан, Ирак, страны Персидского залива и другие государства, по территориям которых прошла волна ударов.

Тем временем США ударили по острову Харг у иранского побережья - через него проходит около 90% нефтяного экспорта Ирана.

Трамп назвал это одной из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока и предупредил: если Иран будет мешать судоходству в Ормузском проливе, нефтяная инфраструктура острова также будет уничтожена.

