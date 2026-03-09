Забув про просування ЗСУ? Путін нафантазував Трампу успіхи армії РФ

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 9 березня, провели телефонну розмову. Однією з головних тем обговорень стало врегулювання війни РФ проти України.
Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За словами Ушакова, розмова "відбулася з ініціативи американської сторони". Президент США хотів обговорити розвиток міжнародної обстановки.
"Акцент було зроблено на ситуації навколо конфлікту з Іраном і на тристоронніх переговорах, що ведуться за участю представників США, щодо українського врегулювання", - сказав він.
Ушаков звернув увагу, що це перша розмова Путіна з Трампом із кінця 2025 року. Вона тривала близько години.
Помічник голови Кремля розповів, що Трамп висловив зацікавленість у тому, щоб війна РФ проти України завершилася якнайшвидшим виходом на припинення вогню і досягнення довгострокового врегулювання.
Путін у відповідь похвалив американські посередницькі зусилля.
"(Американцям - ред.) було дано характеристику того, що відбувається нині на лінії зіткнення, де російські війська "просуваються досить успішно". Це є фактором, який має спонукати "режим у Києві" піти шляхом переговорного врегулювання конфлікту", - уточнив Ушаков.
Російський диктатор розповів американському лідеру про своє "уявлення" щодо врегулювання іранського конфлікту.
Водночас, як додав помічник голови Кремля, Трамп дав свою оцінку американо-ізраїльській операції.
Нагадаємо, лише минулого тижня президент України Володимир Зеленський розповів про те, що під час зимово-весняної контрнаступної операції українські захисники змогли звільнити від росіян близько 460 квадратних кілометрів.
Також 2 березня Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські воїни деокупували дев'ять населених пунктів на півдні. Мова про Олександрівський напрямок.
Україна під час контрнаступу скористалася тим, що росіянам заблокували термінали Starlink.