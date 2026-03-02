ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

На півдні від росіян звільнили 9 населених пунктів, зачистка ще кількох триває

Україна, Понеділок 02 березня 2026 16:46
На півдні від росіян звільнили 9 населених пунктів, зачистка ще кількох триває Ілюстративне фото: українські воїни звільнили від ворога 9 населених пунктів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам вдалося звільнити від російських окупантів 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Їхнє просування триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Читайте також: ГУР зірвало плани РФ на Запоріжжі: бійці "Артана" показали відео контрнаступу на півдні

Українське військове командування зазначило, що на південному напрямку українські воїни Десантно-штурмових військ продовжують тиснути на росіян і звільняти українську землю.

"Станом на зараз звільнено 9 населених пунктів. Три населені пункти зачищені від противника в нашій зоні і просто зараз триває робота над звільненням ще кількох населених пунктів", - уточнили в Генштабі.

Про які саме населені пункти йдеться - поки невідомо.

У Генштабі додали, що Сили оборони здійснюють планомірне витіснення противника з укріплених позицій, поєднуючи точкові та масовані удари по живій силі й техніці окупантів.

Ключову роль у виявленні та знищенні цілей відіграють підрозділи аеророзвідки та FPV-розрахунки.

Важливим етапом операції стало обмеження доступу росіян до мережі Starlink, що істотно знизило ситуаційну обізнаність окупантів і ускладнило управління їхніми підрозділами.

Попри логістичні труднощі та втрату контролю над частиною територій, ворог продовжує спроби наступальних дій.

Варто зауважити, що Олександрівський напрямок - це ділянка фронту на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Контрнаступ на півдні

Нагадаємо, наприкінці лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під час наступальної операції в Південній операційній зоні Сили оборони України деокупували 8 населених пунктів і близько 400 квадратних кілометрів території.

Генерал зазначив, що успішні дії на Олександрівському напрямку тривають із січня 2026 року. Основну роль у прориві та утриманні ініціативи відіграють підрозділи Десантно-штурмових військ, зокрема 82-га та 95-та бригади.

