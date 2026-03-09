RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Забыл о продвижении ВСУ? Путин нафантазировал Трампу успехи армии РФ

21:53 09.03.2026 Пн
2 мин
Российский диктатор и президент США поговорили впервые за 2 месяца
aimg Иван Носальский
Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сегодня, 9 марта, провели телефонный разговор. Одной из главных тем обсуждений стало урегулирование войны РФ против Украины.

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Читайте также: Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте

Главные акценты

По словам Ушакова, разговор "прошел по инициативе американской стороны". Президент США хотел обсудить развитие международной обстановки.

"Акцент был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию", - сказал он.

Ушаков обратил внимание, что это первый разговор Путина с Трампом с конца 2025 года. Он длился около часа.

Война РФ против Украины

Помощник главы Кремля рассказал, что Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы война РФ против Украины завершилась скорейшим выходом на прекращение огня и достижение долгосрочного урегулирования.

Путин в ответ похвалил американские посреднические усилия.

"(Американцам - ред.) была дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боестолкновения, где российские войска "продвигаются весьма успешно". Это является фактором, который должен побудить "режим в Киеве" пойти по пути переговорного урегулирования конфликта", - уточнил Ушаков.

Война США и Израиля с Ираном

Российский диктатор рассказал американскому лидеру о своем "представлении" по урегулированию иранского конфликта.

При этом, как добавил помощник главы Кремля, Трамп дал свою оценку американо-израильской операции.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, только на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что во время зимне-весенней контрнаступательной операции украинские защитники смогли освободить от россиян около 460 квадратных километров.

Также 2 марта Генштаб ВСУ сообщал о том, что украинские воины деоккупировали девять населенных пунктов на юге. Речь об Александровском направлении.

Украина в ходе контрнаступления воспользовалась тем, что россиянам заблокировали терминалы Starlink.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине