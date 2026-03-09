Забыл о продвижении ВСУ? Путин нафантазировал Трампу успехи армии РФ

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сегодня, 9 марта, провели телефонный разговор. Одной из главных тем обсуждений стало урегулирование войны РФ против Украины.
Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По словам Ушакова, разговор "прошел по инициативе американской стороны". Президент США хотел обсудить развитие международной обстановки.
"Акцент был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию", - сказал он.
Ушаков обратил внимание, что это первый разговор Путина с Трампом с конца 2025 года. Он длился около часа.
Помощник главы Кремля рассказал, что Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы война РФ против Украины завершилась скорейшим выходом на прекращение огня и достижение долгосрочного урегулирования.
Путин в ответ похвалил американские посреднические усилия.
"(Американцам - ред.) была дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боестолкновения, где российские войска "продвигаются весьма успешно". Это является фактором, который должен побудить "режим в Киеве" пойти по пути переговорного урегулирования конфликта", - уточнил Ушаков.
Российский диктатор рассказал американскому лидеру о своем "представлении" по урегулированию иранского конфликта.
При этом, как добавил помощник главы Кремля, Трамп дал свою оценку американо-израильской операции.
Напомним, только на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что во время зимне-весенней контрнаступательной операции украинские защитники смогли освободить от россиян около 460 квадратных километров.
Также 2 марта Генштаб ВСУ сообщал о том, что украинские воины деоккупировали девять населенных пунктов на юге. Речь об Александровском направлении.
Украина в ходе контрнаступления воспользовалась тем, что россиянам заблокировали терминалы Starlink.