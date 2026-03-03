ua en ru
Контрнаступ ЗСУ на півдні: Зеленський розкрив нові успіхи військових

Вівторок 03 березня 2026 11:53
Контрнаступ ЗСУ на півдні: Зеленський розкрив нові успіхи військових Фото: Зеленський розкрив нові успіхи ЗСУ на півдні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові у ході зимово-весняного контрнаступу на південному напрямку змогли звільнити близько 460 квадратних кілометрів територій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Corriere della Sera.

Відповідаючи на питання журналіста щодо просування українських військових, глава держави назвав нову цифру звільнених територій.

"Ми повернули собі 460 квадратних кілометрів з початку року", - повідомив президент України.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, у середині лютого у РФ вперше поширили інформацію про нібито контрнаступ ЗСУ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Водночас у Силах оборони Півдня роз’яснили, якою насправді є обстановка на цій ділянці фронту.

Пізніше, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові деокупували приблизно 300 квадратних кілометрів території на півдні.

Крім того, 22 лютого з’явилася інформація про активні дії Десантно-штурмових військ ЗСУ на Олександрівському напрямку. Їхня ключова ціль – перешкодити планам РФ щодо подальшого просування в межах Дніпропетровської та Запорізької областей.

Також 23 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України у ході наступу на півдні звільнили вісім населених пунктів та близько 400 квадратних кілометрів території.

Згодом аналітики ISW зазначили, що українські військові у ході наступу на південному напрямку фронту звільнили до десяти населених пунктів.

