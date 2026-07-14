"Забута" надбавка до пенсії: хто може отримувати доплату за дітей до 18 років

Деякі непрацюючі пенсіонери мають право на щомісячну надбавку за дітей віком до 18 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №654.
Доплату можуть оформити непрацюючі пенсіонери, які:
Розмір надбавки становить 150 гривень на кожну дитину щомісяця.
У постанові зазначено:
"Непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, надбавка до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років... виплачується у розмірі 150 гривень на кожну дитину" - йдеться в документі.
Оформити надбавку може лише один з батьків. Є й інші обмеження:
Доплата не призначається автоматично. Щоб її отримати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та документами.
Раніше РБК-Україна повідомляло про ще одну надбавку до пенсії розміром майже 1300 гривень. Право на неї мають непрацюючі військові пенсіонери, які утримують непрацездатних членів родини.
Також РБК-Україна писало про зарахування навчання у виші до пенсійного стажу. До 1 січня 2004 року в стаж зараховували денну форму навчання, навіть якщо студент не отримав диплом.