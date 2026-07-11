До пенсії додадуть майже 1300 гривень: хто має право на надбавку

Скільки складає надбавка

Розмір доплати дорівнює 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році ця сума становить 2 595 гривень, тому щомісячна надбавка складає 1 297 гривень за кожного непрацездатного родича, який перебуває на утриманні пенсіонера.

Хто може отримати надбавку

Право на доплату мають військові пенсіонери рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, крім осіб, які проходили строкову військову службу. Для цього потрібно відповідати одразу двом умовам:

не працювати і не проходити військову службу;

утримувати непрацездатних членів сім'ї.

Є й важливе обмеження: людина, яка перебуває на утриманні, не повинна отримувати власну пенсію чи інші державні соціальні виплати. Якщо в одній родині проживають кілька пенсіонерів, оформити надбавку може лише хтось один із них.

Виплата призначається виключно до двох видів пенсії:

за вислугу років;

по інвалідності.

Нагадаємо, до передбачені й інші види надбавок, і частину з них можна поєднувати. Зокрема, пенсіонери після 70 років отримують вікову компенсаційну доплату, розмір якої зростає зі збільшенням віку, а ті, чий страховий стаж перевищує встановлену норму, мають право на доплату за понаднормовий стаж.