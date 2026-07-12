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Чи зарахують навчання у виші до пенсійного стажу, якщо не довчився: відповідь ПФУ

06:30 12.07.2026 Нд
3 хв
Покинули виш у 90-х - чи зарахується стаж?
aimg Олена Чупровська
Чи зарахують навчання у виші до пенсійного стажу, якщо не довчився: відповідь ПФУ Фото: як навчання в інституті впливає на страховий стаж (Getty Images)
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Нерідко трапляються випадки, коли людина певний час навчалася у виші, а потім була змушена покинути навчання. Чи враховується цей період до майбутньої пенсії - роз'яснили фахівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління Пенсійного фонду України у Тернопільській області.

Головне:

  • До страхового стажу можуть зарахувати навчання на денній формі у виші чи технікумі, якщо воно проходило до 1 січня 2004 року.
  • Період підтверджують записом у трудовій книжці, дипломом, свідоцтвом або довідкою з архіву.
  • Навіть без диплома в стаж можуть зарахувати завершений навчальний курс чи окремий його етап.

Яка норма діє для періодів до 2004 року

Усі періоди роботи та інші періоди, які раніше зараховувалися до стажу для призначення пенсії, продовжують діяти й зараз - якщо вони стосуються часу до 1 січня 2004 року.

Тоді набрав чинності новий закон про пенсійне страхування, але старі правила залишили чинними для того періоду.

До 2004 року в стаж роботи зараховували:

  • навчання на денній формі у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах;
  • навчання в училищах і на курсах підготовки кадрів;
  • підвищення кваліфікації та перекваліфікацію;
  • аспірантуру, докторантуру, клінічну ординатуру.

Виняток - підготовчі відділення закладів вищої освіти. Цей період у стаж не входить.

Якими документами підтвердити навчання

Найпростіший варіант - запис у трудовій книжці. Але він має значення лише тоді, коли в ньому вказані реквізити наказу про зарахування й відрахування, або номер і дата документа про освіту.

Якщо трудової книжки немає або запису в ній бракує, підійдуть інші документи:

  • диплом, свідоцтво чи посвідчення;
  • довідка на основі архівних даних;
  • довідка про тривалість навчання із зазначенням, що людина закінчила повний навчальний курс або окремі його етапи.

Навчальний курс - це завершений період навчання протягом одного навчального року. У нього входять не лише семестри, а й час підсумкового контролю та канікул. Початок і завершення курсу оформлюють окремими наказами навчального закладу.

Тому навіть якщо студент не здобув диплом, а покинув навчання після завершення курсу чи його етапу, цей період все одно можуть врахувати до стажу - за умови, що це підтверджено документами.

Нагадаємо, уряд готує масштабний перегляд усієї пенсійної системи. Концепція трискладової пенсійної реформи передбачає поєднання солідарних виплат, професійних пенсій і накопичувальної системи, а розмір майбутньої пенсії залежатиме від сплачених внесків.

Пенсійний вік залишать без змін, але вимоги до страхового стажу продовжать зростати - до 35 років у 2028 році.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховна Рада ухвалила закон, який змінює підхід до соціального захисту переселенців: держава більше не матиме права встановлювати для ВПО окремі правила призначення й виплати пенсій.

Тепер вони отримуватимуть пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових перевірок чи спеціальних вимог.

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