"Забытая" прибавка к пенсии: кто может получать доплату за детей до 18 лет

Некоторые неработающие пенсионеры имеют право на ежемесячную надбавку за детей младше 18 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №654.
Доплату могут оформить неработающие пенсионеры, которые:
Размер надбавки составляет 150 гривен на каждого ребенка ежемесячно.
В постановлении указано:
"Неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании детей до 18 лет, надбавка к пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет... выплачивается в размере 150 гривен на каждого ребенка", - говорится в документе.
Оформить прибавку может только один из родителей. Есть и другие ограничения:
Доплата не назначается автоматически. Чтобы его получить, нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами.
Ранее РБК-Украина сообщало о еще одной прибавке к пенсии в размере почти 1300 гривен. Право на нее имеют неработающие военные пенсионеры, удерживающие нетрудоспособных членов семьи.
Также РБК-Украина писала о причислении учебы в вузы в пенсионный стаж. До 1 января 2004 года в стаж засчитывали дневную форму обучения, даже если студент не получил диплом.