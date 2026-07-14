"Забытая" прибавка к пенсии: кто может получать доплату за детей до 18 лет

Кто имеет право на прибавку

Доплату могут оформить неработающие пенсионеры, которые:

получают пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;

не работают и не зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель;

содержат ребенка до 18 лет.

Размер надбавки составляет 150 гривен на каждого ребенка ежемесячно.

В постановлении указано:

"Неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании детей до 18 лет, надбавка к пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет... выплачивается в размере 150 гривен на каждого ребенка", - говорится в документе.

Когда доплата не выплачивается

Оформить прибавку может только один из родителей. Есть и другие ограничения:

если ребенок сам получает пенсию или государственную социальную помощь как ребенок с инвалидностью, доплата не назначается;

после 18-летия ребенка выплата прекращается, даже если он продолжает обучение;

если пенсионер устраивается на работу или регистрируется как ФЛП, право на надбавку теряется - о таких изменениях нужно уведомить Пенсионный фонд.

Доплата не назначается автоматически. Чтобы его получить, нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами.