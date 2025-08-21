Забудьте про підбори: чому в'єтнамки стали наймоднішим взуттям літа 2025

Що таке в'єтнамки

В'єтнамки - це вид легкого відкритого взуття, де стопу утримує тонка перемичка між великим і другим пальцем. Зазвичай мають плоску підошву та мінімалістичний дизайн.

Вони також відомі як "flip-flops", "сланці", "шльопанці" або "пляжні сандалі". У базовому варіанті - це дуже просте взуття, але сучасна мода перетворила їх на справжній fashion-елемент.

Коли з'явилися в'єтнамки

Коріння цього взуття сягає стародавнього Єгипту, Китаю та Японії.

У сучасному вигляді в'єтнамки стали популярними після Другої світової війни, коли американські солдати привезли їх з Азії.

Масово їх почали носити в 1960-1970-х роках як пляжне взуття, доступне, зручне і невибагливе.

Чому в'єтнамки - тренд літа 2025

У 2025 році в'єтнамки несподівано стали "гарячим" трендом, що проник у streetstyle, fashion-зйомки та навіть офіси. Причини популярності:

мода на комфорт - у спекотну літню погоду не хочеться носити кросівки або туфлі;

ретро-настрій - повернення стилістики 90-х і 2000-х, де в'єтнамки були символом простоти й кежуалу;

нове прочитання - дизайнери запропонували в'єтнамки на підборах, з квадратним носком, платформою, у шкірі або металіку. Вони стали стильними, а не тільки функціональними;

універсальність - тепер їх носять не тільки на пляж, а й зі спідницями, сукнями, жакетами. Це частина повсякденного літнього гардероба.

З чим носити в'єтнамки - 4 стильні ідеї на літо

В'єтнамки давно вийшли за межі пляжної естетики та стали частиною повсякденних і навіть трендових образів. Але щоб вони виглядали актуально і модно, важливо правильно їх поєднати. Ось декілька стильних варіантів.

Спідниця міді

Модна довжина і легкість силуету ідеально поєднуються з лаконічними в'єтнамками. Вибирайте спідницю з льону, сатину або деніму і доповнюйте базовою футболкою або топом. Додайте невелику сумку - і образ готовий.

В'єтнамки та спідниця міді (фото: instagram.com/erinoffduty)

Пляжна сукня

Тут все просто: в'єтнамки - ідеальне взуття під напівпрозору, легку, літню сукню. Це можуть бути сукні з відкритою спиною, халтер-моделі або туніки. Такий образ не тільки комфортний, але й має невимушений і стильний вигляд.

В'єтнамки та пляжна сукня (фото: instagram.com/erinoffduty)

Спідниця-шорти

Гібрид спідниці та шортів створює грайливий, динамічний образ. У поєднанні з в'єтнамками (особливо шкіряними або на мікроплатформі) має сучасний і зухвалий вигляд. Додайте кроп-топ або об'ємну сорочку й отримаєте streetstyle-look у стилі скандинавських інфлюенсерів.

В'єтнамки й спідниця-шорти(фото: instagram.com/erinoffduty)

Довга спідниця + сорочка в смужку

Це поєднання працює в стилі casual countryside або boho. Натуральні тканини, вільний крій, зручне взуття - все, що потрібно для неспішного літнього дня. Такий лук виглядає затишно, але з характером.

В'єтнамки можна носити зі спідницями та сорочками (фото: instagram.com/erinoffduty)

Порада

Щоб в'єтнамки виглядали модно, вибирайте:

моделі з широкими або шкіряними ремінцями

варіанти з платформою або м'яким квадратним носком

трендові кольори: чорний, металік, білий, шоколад, пастель.

Трендові в'єтнамки на літо 2025 (фото: instagram.com/erinoffduty)