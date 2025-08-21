Забудьте про підбори: чому в'єтнамки стали наймоднішим взуттям літа 2025

Літо 2025 року диктує нові правила - чимало модниць відмовилися від звичних підборів на користь комфортних і стильних в'єтнамок. Це просте і легке взуття стало справжнім хітом сезону, в якому поєднуються зручність з актуальним дизайном.
Про те, чому в'єтнамки стали такими популярними влітку 2025 та з чим їх носити - читайте в матеріалі fashion-редактора РБК-Україна Катерини Собкової.
В'єтнамки - це вид легкого відкритого взуття, де стопу утримує тонка перемичка між великим і другим пальцем. Зазвичай мають плоску підошву та мінімалістичний дизайн.
Вони також відомі як "flip-flops", "сланці", "шльопанці" або "пляжні сандалі". У базовому варіанті - це дуже просте взуття, але сучасна мода перетворила їх на справжній fashion-елемент.
Коріння цього взуття сягає стародавнього Єгипту, Китаю та Японії.
У сучасному вигляді в'єтнамки стали популярними після Другої світової війни, коли американські солдати привезли їх з Азії.
Масово їх почали носити в 1960-1970-х роках як пляжне взуття, доступне, зручне і невибагливе.
У 2025 році в'єтнамки несподівано стали "гарячим" трендом, що проник у streetstyle, fashion-зйомки та навіть офіси. Причини популярності:
В'єтнамки давно вийшли за межі пляжної естетики та стали частиною повсякденних і навіть трендових образів. Але щоб вони виглядали актуально і модно, важливо правильно їх поєднати. Ось декілька стильних варіантів.
Спідниця міді
Модна довжина і легкість силуету ідеально поєднуються з лаконічними в'єтнамками. Вибирайте спідницю з льону, сатину або деніму і доповнюйте базовою футболкою або топом. Додайте невелику сумку - і образ готовий.
Пляжна сукня
Тут все просто: в'єтнамки - ідеальне взуття під напівпрозору, легку, літню сукню. Це можуть бути сукні з відкритою спиною, халтер-моделі або туніки. Такий образ не тільки комфортний, але й має невимушений і стильний вигляд.
Спідниця-шорти
Гібрид спідниці та шортів створює грайливий, динамічний образ. У поєднанні з в'єтнамками (особливо шкіряними або на мікроплатформі) має сучасний і зухвалий вигляд. Додайте кроп-топ або об'ємну сорочку й отримаєте streetstyle-look у стилі скандинавських інфлюенсерів.
Довга спідниця + сорочка в смужку
Це поєднання працює в стилі casual countryside або boho. Натуральні тканини, вільний крій, зручне взуття - все, що потрібно для неспішного літнього дня. Такий лук виглядає затишно, але з характером.
Порада
Щоб в'єтнамки виглядали модно, вибирайте:
