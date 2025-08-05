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Мінус 10 років: Андре Тан назвав 5 відтінків, які візуально омолоджують

Вівторок 05 серпня 2025 13:41
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Мінус 10 років: Андре Тан назвав 5 відтінків, які візуально омолоджують Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів про відтінки, які мають "омолоджувальний ефект".

Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram стиліста.

За його словами, ці кольори освіжають обличчя, пом'якшують риси та надають образу легкості. Головне - вибирати ті відтінки, які підкреслюють саме ваші природні особливості.

Лавандовий

Ніжний пастельний відтінок лаванди створює ефект легкого світіння шкіри та візуально маскує дрібні недоліки.

Ідеально пасує світлошкірим дівчатам з блакитними або сірими очима і світлим волоссям.

Цей колір надає образу свіжості та вишуканості, роблячи риси обличчя м'якшими.

Мінус 10 років: Андре Тан назвав 5 відтінків, які візуально омолоджуютьАндре Тан розповів про кольори, які омолоджують (скриншот)

Світло-блакитний

Прохолодний і освіжаючий тон, який чудово пасує власницям зелених або блакитних очей і світлого або русявого волосся.

Світло-блакитний колір візуально "відкриває" обличчя і надає образу легкості та чистоти.

Ідеальний для літніх образів або ділового стилю зі свіжим акцентом.

Мінус 10 років: Андре Тан назвав 5 відтінків, які візуально омолоджуютьАндре Тан розповів про кольори, які омолоджують (скриншот)

Ніжно-рожевий і кораловий

Ці теплі, м'які відтінки надають обличчю природного рум'янцю навіть без макіяжу.

Вони чудово пасують як русявим, так і брюнеткам з карими або горіховими очима.

Рожевий і кораловий - справжні рятівники для втомленої шкіри: миттєво роблять образ більш "живим".

Мінус 10 років: Андре Тан назвав 5 відтінків, які візуально омолоджуютьАндре Тан розповів про кольори, які омолоджують (скриншот)

Молочний

Світлий теплий відтінок, що освіжає будь-який образ і надає йому м'якості.

Особливо гарно виглядає на жінках зі світлою або середньою шкірою, карими очима, темним волоссям.

Молочний колір створює ефект природної ніжності та гармонії.

Мінус 10 років: Андре Тан назвав 5 відтінків, які візуально омолоджуютьАндре Тан розповів про кольори, які омолоджують (скриншот)

Порада від Андре Тана

"Вибирайте відтінки, які підкреслюють саме ваші природні риси - тоді ваш образ завжди буде молодим, яскравим і гармонійним", - радить дизайнер.

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