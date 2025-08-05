Мінус 10 років: Андре Тан назвав 5 відтінків, які візуально омолоджують

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів про відтінки, які мають "омолоджувальний ефект".

Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram стиліста.

За його словами, ці кольори освіжають обличчя, пом'якшують риси та надають образу легкості. Головне - вибирати ті відтінки, які підкреслюють саме ваші природні особливості.

Лавандовий

Ніжний пастельний відтінок лаванди створює ефект легкого світіння шкіри та візуально маскує дрібні недоліки.

Ідеально пасує світлошкірим дівчатам з блакитними або сірими очима і світлим волоссям.

Цей колір надає образу свіжості та вишуканості, роблячи риси обличчя м'якшими.

Андре Тан розповів про кольори, які омолоджують (скриншот)

Світло-блакитний

Прохолодний і освіжаючий тон, який чудово пасує власницям зелених або блакитних очей і світлого або русявого волосся.

Світло-блакитний колір візуально "відкриває" обличчя і надає образу легкості та чистоти.

Ідеальний для літніх образів або ділового стилю зі свіжим акцентом.

Андре Тан розповів про кольори, які омолоджують (скриншот)

Ніжно-рожевий і кораловий

Ці теплі, м'які відтінки надають обличчю природного рум'янцю навіть без макіяжу.

Вони чудово пасують як русявим, так і брюнеткам з карими або горіховими очима.

Рожевий і кораловий - справжні рятівники для втомленої шкіри: миттєво роблять образ більш "живим".

Андре Тан розповів про кольори, які омолоджують (скриншот)

Молочний

Світлий теплий відтінок, що освіжає будь-який образ і надає йому м'якості.

Особливо гарно виглядає на жінках зі світлою або середньою шкірою, карими очима, темним волоссям.

Молочний колір створює ефект природної ніжності та гармонії.

Андре Тан розповів про кольори, які омолоджують (скриншот)

Порада від Андре Тана

"Вибирайте відтінки, які підкреслюють саме ваші природні риси - тоді ваш образ завжди буде молодим, яскравим і гармонійним", - радить дизайнер.